Vereador liga ao vivo para Águas de Manaus e cobra reabastecimento e ressarcimento à população

Após receber denúncias da população pelas redes sociais, o vereador Rodrigo Guedes (PSC) ligou para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa Águas de Manaus, na noite de sexta-feira (12), para pedir o retorno do abastecimento de água nos bairros Riacho Doce, Petrópoles e o Conjunto Vista Bela, no bairro Planalto, que estavam há mais de 24 horas sem abastecimento de água. O vereador também solicitou o reabastecimento nos bairros Crespo e Colônia Oliveira Machado, que também sofreram com a falta de água nesta sexta.

De acordo com a Lei 13.460/17, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. e o Decreto 6.523/08, que dispõe das normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor, este também pode registrar uma manifestação sobre a falta de água por meio do canal de atendimento.

Além de solicitar o reabastecimento, Guedes também pediu o ressarcimento dos consumidores afetados, proporcional aos dias em que sofreram com a falta de água. Para o parlamentar, este tipo de situação é uma falta de respeito da concessionária com os consumidores afetados e este tipo de desserviço não pode passar impune, como em muitas outras ocasiões.

“Foram quatro ligações, totalizando mais de 40 minutos, fiz um ao vivo. Tentei registrar uma manifestação sobre a falta de água nestes bairros via SAC, nas quatro tentativas não consegui. Pedi também o ressarcimento aos consumidores proporcional aos dias sem abastecimento, de acordo com a Lei. Em nenhuma das oportunidades em que foi registrado o número de protocolo eu consegui fazer a manifestação. Todas as atendentes desligaram a ligação após o pedido de manifestação, que é um direito do consumidor”, afirmou o vereador.

