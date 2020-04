Vereador Jonas Castro assume Prefeitura de Figueiredo

O presidente da Câmara Municipal de Presidente Figueiredo, vereador Jonas Castro (PSB), já foi notificado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) sobre o afastamento imediato do prefeito e vice da cidade, Romero Mendonça e Mário Abrahão, ambos do PDT, e assumiu interinamente nesta terça-feira, 7. A informação foi confirmada pela assessoria da prefeitura.

O TRE-AM, segundo informou ao site O Poder, já comunicou oficialmente o cartório do município da decisão eleitoral no final da tarde da última segunda-feira, 6.

Castro ficará na prefeitura até a realização de novas eleições suplementares, que no momento estão suspensas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

A liminar que mantinha Romero no cargo caiu na sexta-feira, 3, após sentença do ministro Luis Felipe Salomão que determina a cassação e o afastamento do prefeito e vice-prefeito do município de Presidente Figueiredo, Romeiro Mendonça e Mário Abrahão. A decisão foi publicada em edição extra no Diário Oficial do TSE desta terça-feira, 7.

A reportagem procurou o prefeito Romeiro Mendonça e, por meio de sua assessoria, informou que sua defesa já recorreu da sentença e que vai aguardar o resultado dos procedimentos para se manifestar.

Até o fechamento da matéria não foi informado a data prevista em que Jonas Castro vai assumir, de fato, a prefeitura.