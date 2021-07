Vereador fiscaliza transporte alternativo na Zona Leste de Manaus

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) realizou, nesta quinta-feira (1), uma fiscalização nos ônibus coletivos alternativos, conhecidos popularmente como “amarelinhos”, na Zona Leste de Manaus. Segundo o vereador, um dos objetivos da fiscalização é verificar a negligência aos passageiros idosos, que por serem beneficiados com a gratuidade na passagem muitas vezes são ignorados pelos motoristas, e aos PCDs, que muitas vezes sofrem com a falta de acessibilidade e tolerância.

“Vim até a Zona Leste de Manaus para fazermos uma fiscalização nos ônibus alternativos, estamos trabalhando para garantir o direito de todos, para que a população possa ter um serviço de qualidade, principalmente grupos de minorias como os idosos e as Pessoas com Deficiência”, afirmou o vereador.

De acordo com o vereador, a ação foi feita de forma educativa, com o objetivo de verificar se os direitos dos cidadãos estão sendo garantidos durante o uso do transporte coletivo, nesse caso, os ônibus alternativos.

No início desta semana, conforme compartilhou em suas redes sociais, o vereador Rodrigo Guedes também realizou outra ação de fiscalização ao utilizar o transporte coletivo para ir até a Câmara Municipal de Manaus (CMM), ação que vai continuar sendo realizada periodicamente durante seu mandato.