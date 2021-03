Vereador denuncia obra inacabada da ciclovia na Avenida das Torres

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) afirmou que vai encaminhar, nesta segunda-feira (15), um requerimento à Prefeitura de Manaus solicitando o término das obras da ciclovia situada na Avenida das Torres, que se estende nas Zonas Norte, Centro-sul e Leste de Manaus.

Durante o fim de semana, junto ao coordenador do movimento “Pedala Manaus”, o vereador realizou uma vistoria no local e constatou que nos 15,8 quilômetros de ciclofaixa e ciclovia, há inúmeros problemas estruturais de engenharia e abandono da obra, que do início ao fim apresenta sinais de serviço mal executado.

Na fiscalização, o vereador verificou que na ciclovia há falta de pavimentação em vários pontos, excesso de areia na pista, falta de sinalização vertical e horizontal, trechos da pista quebrados, assim como lateral, além da falta de drenagem e iluminação.

“A ciclovia é uma das obras que foi executada pela gestão passada, visivelmente de péssima qualidade e que depõe contra o que esperamos da cidade de Manaus, que é mais mobilidade urbana. Não podemos perder a oportunidade de termos uma malha cicloviária adequada. Vou solicitar ao prefeito David Almeida (Avante) que esses pontos sejam corrigidos”, concluiu o vereador.