Vereador de Alvarães agradece a Belarmino Lins por flutuante e mais de mil cestas básicas

O vereador Orlando Reginaldo Souza Gonçalves, o Orlandinho, filiado ao Progressistas, visitou, nesta quarta-feira (9), o gabinete do deputado estadual Belarmino Lins (PP), na Assembleia Legislativa (Aleam), para agradecer pelos benefícios do líder progressista em favor do município de Alvarães, no Médio Solimões, por meio de emendas parlamentares.

“Agradeço ao deputado Belarmino por realizar um sonho meu e dos meus irmãos ribeirinhos com o flutuante que vai ajudar todos os que trabalham com dificuldades na zona rural de Alvarães”, declarou Orlandinho ao mostrar gratidão ao deputado pelos recursos da ordem de R$ 70 mil, oriundos de emenda, que vão ajudar na aquisição de um flutuante destinado a contemplar as demandas de agricultores, pescadores e outros trabalhadores rurais.

“Digo que me orgulha muito servir a Alvarães, e a visita do vereador Orlandinho me estimula muito mais a continuar a servir à população desse grande município, e ressalto que o flutuante também é parte de um projeto do próprio vereador, que agora vai se tornar uma realidade”, disse Belarmino cuja emenda de R$ 70 mil também ajudará na aquisição de 50 motores de popa tipo rabeta, em convênio com o Governo do Estado via Sepror, para servir aos ribeirinhos em suas necessidades de locomoção na zona rural, atendendo a reivindicação do vereador ao deputado.

Cestas básicas

Ainda com relação a Alvarães, uma emenda, de autoria de Belarmino Lins, no valor de 100 mil, possibilitaram a aquisição de mais de 1000 mil cestas básicas, também em convênio com o Governo Estadual, para o atendimento a famílias consideradas em situação de vulnerabilidade social no município, vítimas da pandemia da Covid-19 e assoladas pela cheia do Rio Solimões. “Devido a outros compromissos, não pude comparecer à solenidade de entrega das cestas às famílias carentes, realizada pela prefeitura de Alvarães, mas me bastou a alegria de servir aos irmãos e irmãs necessitadas das cestas”, assinalou o deputado.

*Com assessoria