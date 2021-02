Vereador consegue 18 assinaturas para criação da CPI da Amazonas Energia

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) afirmou que o requerimento para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar a empresa Amazonas Energia, será protocolado na presidência da Câmara Municipal de Manaus (CMM) nesta semana. Além de Rodrigo Guedes,18 vereadores já assinaram o documento.

Para a instalação de uma CPI na Câmara, são necessárias 14 assinaturas. Apesar de ter o quantitativo suficiente para dar início à Comissão, o vereador Rodrigo Guedes, disse que vai aguardar mais um dia para que outros vereadores também possam assinar o documento.

Os vereadores que aderiram à CPI e assinaram o requerimento, até o momento, são: Amom Mandel (Podemos); Antônio Peixoto (PTC); Caio André (PSC); Sassá da Construção Civil (PT); Daniel Vasconcelos (PSC); Dione Carvallho (Patriota); Elan Alencar (PROS); François Mato (PV); Ivo Neto (Patriota); Jaildo Oliveira (PCdoB); João Carlos (Republicanos); Lissandro Breval (Avante); Eduardo Assis (Avante); Raiff Matos (DC); Sandro Maia (DEM); Thaysa Lippy (PP); William Alemão (Cidadania); e o autor do documento vereador Rodrigo Guedes.

Segundo o vereador, a CPI da Amazonas Energia vai apurar as práticas abusivas cometidas pela empresa, como cortes indevidos do fornecimento de energia elétrica durante o estado de calamidade pública na cidade de Manaus, bem como o descumprimento criminoso de decisões judiciais.

O vereador Rodrigo Guedes. ressaltou, ainda, que a CMM tem a prerrogativa de instalar a CPI, com base na Lei Orgânica do Município, no regimento interno da casa e na lei federal 1579/52, que dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito.

Durante pronunciamento na tribuna da Câmara, nesta quarta-feira (17), Rodrigo Guedes afirmou que as investigações da CPI vão dar uma resposta aos milhares de consumidores amazonenses que são prejudicados com uma das faturas mais caras do Brasil.

“Neste parlamento, temos que trazer a responsabilidade de colocarmos na linha essa empresa, que é inimiga número 1 dos amazonenses. São inúmeras transgressões às leis e às instituições. Conto com o apoio dos vereadores e da sociedade para dar um basta aos abusos da Amazonas Energia”, disse.

