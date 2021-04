Vereador cobra posicionamento do IMMU sobre obra do viaduto do Manoa

O vereador Eduardo Alfaia (PMM) se manifestou publicamente em plenário, nesta terça-feira (27/04), contra a falta de posicionamento do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) sobre a questão do Viaduto do Manoa. Eduardo afirma que os representantes do órgão estão a pelo menos cinco meses sem retornar as tentativas de contato e documentos protocolados. “Eu vejo que essa é uma reclamação constante, não somente minha, mas de outros colegas parlamentares que também vêm sendo ignorados por aqueles que representam legalmente o Instituto. Essa atitude demostra um desrespeito não apenas para com um único vereador, mas para com toda a Câmara Municipal de Manaus”, explanou Alfaia.

Eduardo Alfaia ainda declarou que esteve em visita ao órgão em janeiro de 2021, juntamente com os outros vereadores do partido Kennedy Marques e Rosinaldo Bual, solicitando explicações sobre a normalização da frota de ônibus, entre outros temas relacionados ao transporte público. “Exigimos que a governança do órgão tenha consideração, não podemos aceitar essa falta de sensibilidade em sequer responder o ofício emitido por nós, da bancada do PMM”, expressou Eduardo.

Obras Irregulares

As obras no complexo viário Professora Isabel Victória, na avenida Max Teixeira, se iniciaram na gestão do ex-prefeito Arthur Vigílio Neto e foram entregues antes de serem finalizadas, em dezembro de 2020. A pedido do atual prefeito David Almeida (Avante), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM) emitiu um laudo técnico informando as inúmeras falhas na execução no projeto de construção do viaduto.

Por essa razão, Eduardo Alfaia esteve na última quinta-feira (22/04) no Complexo Viário, acompanhando a visita em conjunto realizada pelo prefeito e o vice, Marco Rotta, além de outros colegas vereadores. Na ocasião, Alfaia evidenciou o descaso com a população, haja vista a grande utilidade da obra, pois agilizaria o trafego de automóveis para moradores e trabalhadores da zona norte da cidade. “Viemos analisar in loco a situação da infraestrutura. Sabemos o transtorno causado pela paralisação da obra, pois este é uma das principais vias de acesso a Zona Norte, entretanto, não há condições seguras de trânsito para os cidadãos. Essa herança deixada pelo o ex-prefeito é revoltante, pois sabemos a quantidade de dinheiro exorbitante que saiu dos cofres públicos e não foi entregue um trabalho minimamente satisfatório”, declarou Alfaia.

A prefeitura tem proposto readequações nas obras do Viaduto do Manoa, desta vez obedecendo o parecer técnico do CREA-AM, sendo parte de um conjunto de medidas determinadas pelo prefeito David Almeida, de modo que esta a entrega definitiva seja feita o mais rápido possível, atendendo a necessidade do moradores de Manaus.