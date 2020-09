Vereador Claudio Proença pede que Artur Neto flexibilize as normas em beneficio dos trabalhadores noturnos

Na última quarta-feira (2), no plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM), o vereador Claudio Proença (PMN) no seu pronunciamento demandou a flexibilização das normas emitidas pelo Prefeito Artur Neto por conta da pandemia do Covid-19, defendendo os direitos dos trabalhadores noturnos para sobreviver e para que a economia não fique travada.

O pronunciamento refere se ao Decreto nº 4.787, de 23 de março 2020, que declara estado de calamidade pública no Município de Manaus para enfrentamento da pandemia do Covid-19 e que dispõe sobre a suspensão temporária de concessão de licenças e autorizações municipais para realização de eventos na capital.

“Peço que atendam as demandas dos trabalhadores noturnos, dos bares, boates e outros eventos realizados a noite, temos aglomeração de dia na Ponta Negra, a lei deve ser para todos. As atividades a noite continuam restritas. Pedimos ao Prefeito flexibilizar as normas vigentes”, afirmou o parlamentar.