Vereador apoia manifestação contra o cartel da gasolina que ocorre amanhã

Uma manifestação contra o aumento simultâneo do preço da gasolina em Manaus, que configura a prática de cartel, será realizada nesta quinta-feira, 28, com o apoio do vereador Rodrigo Guedes (PSC). O vereador, que sempre lutou contra práticas abusivas aos consumidores, afirmou que é necessário que a população se mobilize na luta contra essa prática criminosa.

Organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores com Aplicativos de Transporte Terrestre do Estado do Amazonas, com o apoio do vereador, que recebeu diversas denúncias de motoristas contra a prática dos postos de gasolina, a manifestação será realizada na Avenida do Samba, no bairro Alvorada, nas proximidades do Sambódromo.

“Vamos nos manifestar contra o cartel da gasolina em Manaus e todos estão convidados. Vamos fazer a nossa parte e dizer que não aceitamos e não ficaremos calados e exigimos que seja feito algo pela população”, afirmou Guedes.

Para o vereador, a ação coordenada prejudica os consumidores e a manifestação será, principalmente, uma forma de levar a voz da população contra essa ação cartelizada. “O mais inacreditável é os órgãos de competência criminal ainda não terem feito uma ação efetiva para combater isso”, ressaltou o parlamentar.