Vereador anuncia data para manifestação contra aumento simultâneo do preço da gasolina

O vereador Rodrigo Guedes (PSC), em reunião com membros do Sindicato dos Trabalhadores com Aplicativos de Transporte Terrestre do Estado do Amazonas, definiu para o próximo dia 29 deste mês, a partir de 15h na Avenida do Samba, ao lado do Sambódromo, a manifestação contra o aumento do preço simultâneo do preço da gasolina que ocorre em concordância entre os postos de combustíveis de Manaus.

“Vai ter manifestação contra o cartel da gasolina, sim. Em reunião com motoristas de aplicativos, decidimos fazer manifestação contra a ação cartelizada dos postos de gasolina de Manaus no dia 29 deste mês a partir de 15h na Avenida do Samba. Vamos nós mesmos lutar pelos nossos direitos”, afirmou.

Para o vereador, a ação coordenada prejudica os consumidores e a manifestação será, principalmente, uma forma de levar a voz da população contra essa ação cartelizada. Guedes destacou ainda que falta uma operação ativa das autoridades criminais competentes para impedir a falta de livre mercado do combustível em Manaus.

“O mais inacreditável é os órgãos de competência criminal ainda não terem feito uma ação efetiva para combater isso. Como já disse também, há muito poder, dinheiro e influência no meio disso, é o mercado, entre todos, envolvendo as distribuidoras onde mais circula dinheiro. Isso afeta a todos, quem tem carro ou não, mas principalmente os profissionais do volante”, ressaltou o parlamentar.