Venezuelano tenta incendiar lotérica no centro de Manaus

O venezuelano Luís Domingo Siso, de 59 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (1°), por volta das 15h40 , após tentar incendiar uma loteria dentro de uma rede de lojas situada no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Ele foi ao local com um galão de gasolina e jogou combustível nos guichês alegando que seria ganhador de uma fortuna e não havia recebido o suposto prêmio.

Luís Siso chegou a travar luta corporal com funcionários da loja e clientes que tentaram conter a ação criminosa. Os policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência.

De acordo com os policiais militares, Luís Siso foi flagrado com o galão de gasolina e detido pela ação. Ele apresentava escoriações e foi levado ao Serviço de Pronto-Atendimento do bairro São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus, onde recebeu atendimento médico.

Funcionários informaram que essa é a segunda vez que o venezuelano ataca uma loteria na mesma rede de lojas. Ele insiste em dizer que teria direito a uma fortuna, mas nunca apresentou o bilhete premiado. Da última vez, ele jogou garrafas nos vidros.

Veja o vídeo do momento em que o venezuelano atacou pela primeira vez a loteria:

Após ser liberado do SPA, Luís foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

O venezuelano já foi detido outra vez.

