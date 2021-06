Venezuelana com deficiência mental desaparece em Manaus

Mulher foi vista pela última vez no Terminal Rodoviário da cidade nesta segunda-feira (7). FOTO: Divulgação

A venezuelana Diamarys Yitcela Suarez, de 33 anos, desapareceu nesta segunda-feira (7), por volta das 14h, no Terminal Rodoviário de Manaus, situado na avenida Djalma Batista, bairro Flores, zona centro-sul da cidade. A Polícia Civil está pedindo a ajuda da população na divulgação da imagem da mulher.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) pelo esposo da desaparecida, Luís José Garcia, eles estavam apenas de passagem por Manaus, a caminho da Venezuela. Ele informou que a esposa possui deficiência mental e fugiu no momento em que estava no Terminal Rodoviário. Da última vez em que foi vista, Diamarys estava usando calça na cor laranja e blusa branca.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Diamarys que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2268, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.

*Com informações da assessoria