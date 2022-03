Vencedor da Mega-Sena não buscou o prêmio de R$ 94 milhões

Duas apostas da Região Sudeste ganharam o prêmio de R$ 190 milhões do concurso 2.464 da Mega-Sena deste sábado (19). Das sorteados, apenas o de Uberlândia, em Minas Gerais, levou para casa a quantia de quase R$ 94,6 milhões. O outro, de Mongaguá, em São Paulo, ainda não foi buscar a bolada.

A Lotérica da cidade já comemora a fama de sortuda, mas ainda não conheceu o vencedor, informa o g1. A dona do estabelecimento, Márcia Rossi, aguarda a generosidade do sortudo para depositar parte do prêmio em forma de “caixinha”.

O prêmio da Mega-Sena estava acumulado desde quarta-feira, 16, e foi sorteado neste sábado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Os números sorteados foram: 02 – 07 – 24 – 43 – 52 – 56. A aposta de Uberlândia foi uma “teimosinha”, como a loteria federal chama. Ambas foram apostas simples.

O prêmio sorteado neste sábado entra para a história da Mega-Sena como o quinto maior dos concursos regulares e o maior deste ano até o momento.

No mesmo concurso, também foram sorteados os prêmios da quina, com 496 apostas vencedoras, que levarão cerca de R$ 35,5 mil, e da quadra, com 31.802 apostas ganhadoras, que vão faturar R$ 789,94.

*Com Brasil Econômico