Vence amanhã prazo para pagar cota única do IPTU e concorrer a prêmios

Os contribuintes têm até a próxima terça-feira, 15/3, para pagar o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) em cota única e concorrer a uma picape automática e mais quatro carros populares. O pagamento antecipado e em cota única também garante desconto de 10% para imóveis residenciais e 30% para imóveis comerciais.

Conforme explicou o secretário Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Clécio Freire, ao pagar a cota única do carnê do IPTU 2022, o contribuinte já está concorrendo aos prêmios, que deverão ser sorteados no final deste mês de março. “Não é necessário realizar nenhum cadastro. O cidadão só precisa fazer o pagamento e o sistema automaticamente já identifica o contribuinte e gera um bilhete eletrônico para a matrícula do IPTU correspondente”, explicou.

Caso o contribuinte não tenha recebido o seu carnê, as guias de pagamento do IPTU 2022 poderão ser consultadas e impressas no portal de serviços Manaus Atende (http://manausatende.manaus.am.gov.br), da Prefeitura de Manaus.

O sorteio será realizado com base nos números extraídos pela Loteria Federal. Em breve, a Prefeitura de Manaus disponibilizará uma página na web para que os contribuintes participantes possam consultar o cronograma de sorteios e extração da loteria, assim como os seus bilhetes eletrônicos que estão concorrendo aos prêmios.

Quem pagar em cota única, além dos automóveis que serão sorteados em março, também concorrerá a prêmios mensais em dinheiro, que variam de R$ 2 mil a R$ 20 mil. Em dezembro, todos os contribuintes adimplentes com o IPTU 2022 também irão concorrer a um prêmio extra de R$ 50 mil e outro de R$ 100 mil.

Campanha

A campanha anual de incentivo ao pagamento do IPTU foi instituída pela Lei nº 2.829, do dia 20 de dezembro de 2021, e regulamentada por meio do Decreto nº 5.222, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 5 de janeiro. Os sorteios são válidos para contribuintes pessoas físicas, ficando de fora empresas e contribuintes imunes e isentos do pagamento do IPTU.

“Com a campanha, além de reduzir a inadimplência do IPTU, a Prefeitura de Manaus pretende resgatar o reconhecimento aos contribuintes que honram com seus tributos e estão sempre em dia com o fisco municipal. É a forma da prefeitura melhorar a gestão dos impostos municipais, e de sorte, arrecadar mais recursos para serem investidos em Manaus”, disse o secretário.