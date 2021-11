Velório de Marília Mendonça será em arena de Goiânia

Os corpos de Marília Mendonça e do tio, Abicieli Silveira Dias, serão velados juntos, neste sábado (6), no Ginásio Goiânia Arena, conforme informou a assessoria da cantora. O comunicado diz ainda que o velório será aberto ao público e acontecerá de 13h às 16h. De acordo com o governador Ronaldo Caiado (DEM), a expectativa é de que mais de 100 mil pessoas passem pelo local para o adeus à cantora. As informações são do G1.

A assessoria informou ainda que o sepultamento será preservado aos familiares, no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia.

A Secretaria Municipal de Mobilidade informou que haverá um cortejo do ginásio ao Cemitério Memorial Parque, onde ela será enterrada.