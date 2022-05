Veja se o seu veículo está incluído na lista de carros isentos de pagar IPVA

A cobrança do IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – é feita todos os anos aos proprietários dos veículos, no entanto, o valor varia de acordo com o valor venal do automóvel, que utiliza como referência a tabela de preços da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

No entanto, o que nem todos os proprietários de veículos sabem é que alguns veículos são totalmente isentos do pagamento do IPVA. As regras de pagamento são definidas de acordo com o estado, porém, no geral, carros com mais de 20 anos de fabricação acabam isentos do pagamento do IPVA.

Os carros que não precisaram pagar IPVA em 2022

A seguir você poderá conferir as regras com base no tempo de fabricação, que garantem a isenção do IPVA neste ano.

Carros com 10 anos de fabricação: Goiás, Rio Grande do Norte e Roraima;

Carros com 15 anos de fabricação: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe e Tocantins;

Carros com 18 anos de fabricação: Mato Grosso;

Carros fabricados até o dia 31 de dezembro de 2000: Alagoas;

Carros com 20 anos de fabricação: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Acre e Rio Grande do Sul;

Veículos produzidos até 1985: Santa Catarina;

Redução Progressiva: Minas Gerais e Pernambuco.

Além do tempo de fabricação, também poderão receber a isenção do imposto: taxistas, igrejas e entidades sem fins lucrativos, pessoas com deficiências, veículos oficiais do governo, ônibus e micro-ônibus urbanos.

Casos como, por exemplo, furto, roubo, apreensão judicial ou sequestro, também poderão fazer com que o motorista fique isento do pagamento do IPVA.

Lista dos modelos isentos do IPVA em 2022 Confira, agora, os modelos que ficarão livres do pagamento este ano: A partir de 10 anos de fabricação A partir de 15 anos de fabricação A partir de 20 anos de fabricação Audi A3 2010 Audi A3 2005 Alfa Romeo 145 2000 Chevrolet Astra 2010 Chevrolet Astra 2005 Asia Topic 2000 Chevrolet Classic 2010 Chevrolet Celta 2005 Audi A3 2000 Fiat Palio 2010 Chevrolet Corsa 2005 Audi A6 2000 Volkswagen Gol G4 2010 Citroën C5 2005 Chevrolet S10 2000 Volkswagen Gol G5 2010 Fiat Doblo 2005 – Volkswagen Golf 2010 Fiat Ducato 2005 – Audi A4 2010 Fiat Fiorino 2005 – Audi A6 2010 Fiat Siena 2005 – Chevrolet Omega 2010 Fiat Stilo 2005 – Chevrolet Prisma 2010 Ford EcoSport 2005 – Ford Fiesta 2010 Ford Fiesta 2005 – Honda Fit 2010 Ford Focus 2005 – Hyundai Tucson 2010 Peugeot 206 CC 2005 – Volkswagen Polo Sedan 2010 Renault Scénic 2005 – – Volkswagen Gol G2 2005 – – Volkswagen Gol G3 2005 – – Volkswagen Golf 2005 – – Volkswagen Parati 2005 –

*Com R7