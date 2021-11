Vaticano volta a antecipar missa de Natal do Papa

Assim como no ano passado, a missa de Natal do papa Francisco em 2021 será realizada duas horas mais cedo do que o habitual.

Em vez de começar às 21h30 (horário local) de 24 de dezembro, como de costume, a celebração natalina na Basílica de São Pedro terá início às 19h30 (15h30 em Brasília).

Em 2020, a missa havia sido realizada mais cedo devido a um toque de recolher noturno então vigente na Itália para conter a pandemia de Covid-19, mas o Papa decidiu manter o horário para este ano, embora não haja mais restrições à circulação no país.

Já ao meio-dia (8h em Brasília) de 25 de dezembro, Francisco celebrará a tradicional bênção “Urbi et Orbi”, na qual costuma discorrer sobre as principais crises da atualidade.

*Com informações de Terra