Vanessa da Mata vai se casar com o ministro do TCU Bruno Dantas

A cantora Vanessa da Mata, de 44 anos, vai se casar. O noivo é o Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas, de 42. Eles começaram um relacionamento no início do ano e vinham mantendo o romance em sigilo, longe dos holofotes. A data da cerimônia foi marcada para o dia 12 de abril, num domingo de Páscoa, na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, terra natal de Da Mata.

A informação foi confirmada ao EXTRA na tarde desta quinta-feira pela assessoria de imprensa de ambos. Bruno e Vanessa se conheceram no Rio, através de amigos em comum. Logo após a notícia ser divulgada, a cantora usou o Instagram para falar do assunto.

“Estou noiva. Vou me casar. Meu amor se chama Bruno Dantas. Nosso sentimento veio de maneira real, cuidadosa, com cumplicidade, maduridade romântica e muito coragem! Coragem, que é tão difícil de ser ver nesses dias de hoje para um sentimento grandioso como esse. Então, brindemos o amor!”, postou ela.

Bruno é baiano e ocupa o cargo de ministro do TCU desde agosto de 2014. Ele é mestre e doutor em Direito processual pela PUC de São Paulo e fez pós-doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Antes de ingressar no tribunal, foi consultor legislativo do Senado Federal.

