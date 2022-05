’Vamos ter a mais moderna infraestrutura de feiras do Brasil’, afirma David

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o governador do Amazonas, Wilson Lima, assinaram, na tarde de hoje (24), a ordem de serviço para a revitalização das feiras itinerantes Prefeito 1 e Prefeito 2. As obras fazem parte do convênio firmado com o governo do Estado, que destinou R$ 24,8 milhões para a reforma de 32 espaços, e visa transformar a infraestrutura de feiras e mercados da capital amazonense em referência para o Brasil.

“Essa parceria que o governador Wilson Lima faz com a Prefeitura de Manaus vai nos dar oportunidade de trocar todas as barracas das feiras. Nós vamos padronizar essas barracas, as coberturas. Não eram poucas as vezes em que eu ia à feira e um permissionário me pedia uma lona. Esta já tem mais de 50 anos, é uma feira tradicional que nunca ninguém olhou. Em um ano, vamos ter a mais moderna infraestrutura de feiras e mercados do Brasil”, afirmou Almeida.

Para as reformas serão investidos mais de R$ 3 milhões para a implantação de bancadas padronizadas em aço inoxidável; cobertura em tela desmontável, proporcionando abrigo e mais conforto aos permissionários; instalações elétricas e pintura.

O prefeito de Manaus ressaltou que, além das obras, a produção rural também contará com investimentos para que mais produtos sejam oferecidos nos espaços, competindo assim com as redes de supermercados. “Estamos trabalhando para impulsionar a estrutura de produção rural também, e para que possam produzir e trazer os produtos às feiras, precisamos dar um atrativo aos compradores, porque geralmente os consumidores vão aos supermercados e hipermercados. Queremos dotar as nossas feiras e mercados de uma estrutura digna que possa competir com os grandes centros atacadistas. É essa a nossa intenção. Não pensamos pequeno. Nós queremos o melhor para a população da cidade de Manaus”, enfatizou o gestor.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, frisou que as feiras são espaços tradicionais na cultura do Estado e que devem ser preservadas, pois além de impulsionar a economia, elas são pontos de encontro e confraternização. “Hoje é mais um dia importante. Agradeço ao prefeito David Almeida pela disposição de trabalharmos juntos nessa parceria, que é a maior de todos os tempos entre governo e Prefeitura de Manaus. A feira tem uma ligação muito forte com as famílias amazonenses, porque elas não são apenas um local de compra e venda, mas um lugar onde as famílias vêm no fim de tarde, nos fins de semana, para confraternizar. E a relação que se constrói aqui é de proximidade. Hoje, estamos dando esse pontapé tão importante e só confirma o compromisso que temos com a cidade de Manaus”, concluiu Lima.

Mudanças

David Almeida anunciou que as feiras terão seus nomes modificados. Presente nos bairros da capital há mais de 53 anos, a feira itinerante Prefeito 1 passará a se chamar “Prefeito José Fernandes”, enquanto que a Prefeito 2 será “Prefeito Frank Lima”, ambos falecidos no ano passado em decorrência da Covid-19.

Para o titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Wanderson Costa, o convênio firmado entre município e Estado traz dignidade para os permissionários, além de valorizar a história das feiras itinerantes de Manaus. “Para quem não sabe, a feira teve início em 1958. Hoje, temos 170 permissionários atuando na feira itinerante Prefeito 1. A Prefeito 2, traz quase 40 permissionários que produzem emprego e renda. São pessoas simples, que saem da sua casa para conquistar o seu ganha-pão. Estamos fazendo história. Esse convênio vai trazer dignidade aos trabalhadores e frequentadores das feiras”, finalizou.

