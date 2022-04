Valorização da cultura indígena é destaque na edição de abril da Feira da FAS

Em celebração ao mês dos povos indígenas, a Feira da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), mais conhecida como Feira da FAS, vai celebrar a Identidade Indígena em sua próxima edição, marcada para o dia 10 de abril, das 8h às 19h. O evento é aberto ao público, com entrada gratuita, e terá mais de 70 expositores vendendo produtos diversificados.

Nesta edição especial da Feira da FAS, 70% dos expositores trarão a identidade indígena, onde estarão distribuídos em todos os espaços, variedade, gastronomia e cidadania.

“Queremos trazer para essa edição o destaque à riqueza da cultura indígena, evidenciando sua pluralidade e beleza. Mas, essa é uma temática que não ficará restrita apenas neste mês, há algumas edições já temos espaços reservados para empreendedores indígenas e queremos permanecer assim, celebrando e ressaltando essa cultura tão rica em todas as edições”, explica um dos coordenadores da feira, Gabriel Cavalcante.

A empreendedora indígena, Thais Kokama, já participou de outras edições da Feira da FAS e destaca a importância da abertura deste espaço. “A partir do momento em que nós, empreendedores indígenas, temos a oportunidade de mostrar nosso trabalho, fazemos com que ele, assim como nossos costumes e tradições, possa chegar a mais pessoas, garantindo reconhecimento à nossa cultura e ao que produzimos”, conta.

A feira terá também suas tradicionais atividades com vendas e exposições de produtos provenientes de pequenos empreendedores da cidade, fomentando a economia criativa e a sustentabilidade, além de apresentações culturais e atividades de bem-estar, e lazer para todas as idades.

A Feira da FAS acontece na sede da instituição, na Rua Álvaro Braga, 351, no Parque Dez de Novembro, em Manaus, com entrada gratuita e acesso liberado para animais de estimação, além de ser um evento sustentável, onde os participantes são convidados a levarem seu copo e ecobag para uso. A feira segue as medidas de prevenção contra a Covid-19, sendo obrigatório o uso de máscara facial (cobrindo corretamente nariz e boca), apresentação da carteira de vacinação com a comprovação do esquema vacinal completo contra Covid-19 e respeito à capacidade de 75% do local. Também haverá medidas de distanciamento social e a disponibilização de álcool gel.