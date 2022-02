Valores dos prêmios Literários Cidade de Manaus serão atualizados

Conforme o presidente do Concultura, Tenório Telles, por determinação do prefeito David Almeida, foi ampliado o investimento para o setor cultural, e garantido na previsão orçamentária do conselho para este ano a quantia de R$ 1,5 milhão, que será investida em programas e projetos por meio de editais, além de um novo aporte para aumentar o valor total, que está sendo negociado com a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), oriundo do Fundo Municipal de Cultura (FMC).

A coordenação dos trabalhos que darão origem ao Plano Municipal de Cultura ficará a cargo do vice-presidente do Concultura, Neilo Batista. Os conselheiros vão definir também a Agenda Cultural anual do município, bem como sugerir projetos para atender as necessidades de cada segmento artístico, em especial durante o período pandêmico, com a oferta de cursos, oficinas e espetáculos artísticos.

Prêmios Literários

Ainda segundo Tenório, também está sendo realizado um estudo financeiro para atualizar o valor dos prêmios “Literários Cidade de Manaus” na edição de 2022, além de reformular as categorias para tornar mais dinâmica e igualitária a disputa dos autores locais e nacionais.

“Nossa intenção é tornar a disputa ainda mais competitiva e revelar novos talentos, que têm nestes prêmios sua grande oportunidade de estreia e afirmação no campo da literatura”, destacou.

De acordo com Telles, a atualização dos valores pelo Índice Geral de Preços e Mercado (IGP-M) é uma questão de justiça e vai tornar o prêmio ainda mais atrativo. Ele ressaltou ainda que estão em estudos a aglutinação de categorias e a unificação dos competidores regionais e nacionais.

Aldir Blanc

Nos informes da reunião, o presidente do Concultura reafirmou a decisão de prorrogar a entrega das prestações de contas dos projetos financiados, por meio do edital Aldir Blanc, para o fim do mês de fevereiro. “Tivemos uma grande adesão depois das medidas facilitadoras que adotamos na gestão atual, porém, a nova onda da Covid-19 acabou por dificultar um número considerável de artistas, que terão um novo período de tempo para fechar seus relatórios”, destacou Telles.

Sugestões

Durante a reunião foi anunciada a disponibilização para todos os conselheiros de uma sala para reuniões de trabalho, com computador e pessoal de apoio, para atender às demandas de cada setor. A sugestão do espaço foi feita pelo segmento de Dança, por meio do conselheiro Ricardo Moldes.

Já o conselheiro de Audiovisual, Alan Gomes, sugeriu que a prefeitura apoie os profissionais das escolas de samba, uma vez que este ano não ocorrerá a realização do desfile de Carnaval no Centro de Convenções, o “sambódromo”. Um informativo será apresentado nos próximos dias aos conselheiros, com as medidas de contingência que estão sendo providenciadas pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), para atender os artistas do Carnaval.

*Com Assessoria