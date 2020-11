Vacine-se e proteja-se contra a Influenza

Ainda não há vacina para a Covid-19, mas para as Influenzas sim! Até o dia 30 de novembro a rede municipal estará oferecendo para toda a população a vacina em suas unidades de saúde. Confira no site semsa.manaus.am.gov.br a lista das salas de imunização, escolha uma, leve seu cartão de vacinação, documento original com foto e garanta sua proteção.

A vacina oferecida é a trivalente, protegendo contra os vírus da Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B, e pode ser tomada por qualquer pessoa a partir dos seis meses de idade. É importante ressaltar, porém, que quem recebeu a vacina contra a Influenza durante a primeira campanha deste ano, entre os meses de abril e maio, não precisa tomar a dose novamente.

A oferta da vacina agora só foi possível graças a uma parceria estabelecida com o Instituto Butantan (SP), que repassou para a Prefeitura de Manaus um lote de 56.460 doses, permitindo a imunização de um público maior, além dos grupos de risco já vacinados na campanha anterior.

É importante saber que além do novo coronavírus, há também o risco de qualquer cidadão contrair um dos tipos de Influenza, que pode ser transportada em gotículas pelo ar, no contato interpessoal e com objetos contaminados. Por isso, a importância de se precaver, tomando a vacina.

E com o município iniciando o período sazonal de maior ocorrência de casos de Influenza, a chegada de novas doses da vacina será fundamental para reduzir a sua incidência entre a população, principalmente para que se evite um surto de Influenza ao mesmo tempo em que ocorre a pandemia de Covid-19, sobrecarregando ainda mais unidades de saúde e hospitais.

Eficácia e tempo de proteção da vacina

Ao tomar a vacina da Influenza, os anticorpos formam-se cerca de 10 a 15 dias depois e raramente duram mais que 12 meses. Por isso, as campanhas de vacinação de Influenza são realizadas anualmente. Além disso, estudos referentes à eficácia da vacina em idosos e publicados nos últimos 20 anos revelaram os seguintes resultados: 56% de redução das doenças respiratórias, 53% de redução de pneumonias, 50% de eficácia para evitar hospitalização e 68% de eficácia para evitar a morte.

Não deixe de se vacinar. Proteja-se contra a Influenza.