Vacinas de Oxford serão distribuídas aos Estados ainda neste sábado

A vacina AstraZeneca/Oxford, que chegou ao Brasil nesta sexta-feira (2) em 2 milhões de doses, possui 71% de eficácia em uma única dose. Os imunizantes que vieram da Índia serão distribuídos aos 26 estados e DF a partir deste sábado (23), segundo o Ministério da Saúde.

Os estados farão a logística de distribuição aos municípios. A carga, que veio da Índia em um voo comercial da companhia Emirates, chegou às 17h30 no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

“O investimento em vacinas começou em junho quando foi assinado o primeiro acordo entre o governo brasileiro e o britânico para a produção da AstraZeneca/Oxford”, recordou o o ministro das Comunicações, Fábio Faria. “Então, o governo está fazendo a sua parte.”

Nós queremos que seja uma só nação e que o Brasil seja logo imunizado para que nós possamos retomar a economia”, afirmou o ministro.

Depois de ter passado pelos procedimentos alfandegários, os imunizantes seguiram, à noite, em uma aeronave da Azul, para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, segundo confirmou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

“Ao chegar na Fiocruz, imediatamente, começa a fase de preparação dessa carga, dos lotes. Etiquetagem, verificação do recebimento, garantia de que são as doses corretas as que estamos recebendo e preparar os lotes para os 26 estados e Distrito Federal”, explicou Pazuello.

“Amanhã, no final do dia, deveremos começar a distribuição para os estados de todo o país. Em 24 horas, a partir do início da distribuição, deve chegar a todos os estados”, disse o ministro da Saúde.

Para o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também presente à chegada da vacina, a relação entre o Brasil e a Índia tem sido estreita e o governo indiano é um parceiro fundamental.

“Temos construído uma excelente relação. Tenho certeza que vai dar novos frutos, não só na questão da vacina, mas em muitas outras coisas. Então, estamos muito confiantes de que seja um dos parceiros fundamentais nesse processo”, disse.