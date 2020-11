Vacinação contra a gripe terá 169 postos disponíveis em Manaus neste sábado

A Prefeitura de Manaus promove neste sábado (7), das 8h às 17h, um dia “D” de mobilização para ampliar a oferta da vacina contra a influenza (gripe). A ação acontece em 169 postos de vacinação, distribuídos nas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e rural. A atividade é parte das medidas anunciadas pelo prefeito Arthur Virgílio Neto para reduzir os efeitos da pandemia de Covid-19 na cidade, o que inclui as ocorrências de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

A mobilização, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), também marca o início da campanha municipal contra influenza, que seguirá nas unidades de saúde até dia 30 de novembro. A Semsa alerta ainda que não se trata de uma segunda dose da vacina contra a gripe, mas de uma nova oportunidade para quem ainda não se imunizou.

A vacina disponível é a trivalente, que protege contra os vírus da influenza A (H1N1), influenza B e da influenza A (H3N2), tendo como público-alvo todas as pessoas na faixa etária a partir de seis meses de idade. A ação terá 106 postos fixos e outros 63 volantes para vacinação espalhados pela cidade.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, explica que a ampliação da oferta da vacina contra a influenza neste mês foi possível graças à parceria estabelecida com o Instituto Butantan, do Estado de São Paulo, que repassou à Prefeitura de Manaus um lote de 56.460 doses da vacina, permitindo imunização de um público maior.

“A vacina contra a influenza é a mesma que foi oferecida em Manaus durante a campanha realizada no primeiro semestre de 2020, direcionada para grupos prioritários, definidos pelo Ministério da Saúde, como é o caso dos idosos. Mas, com o município iniciando o período sazonal de maior ocorrência de casos de influenza, a chegada de novas doses da vacina para imunização de um público mais amplo é importante na redução da incidência da doença entre a população, principalmente para se evitar um surto de influenza ao mesmo tempo em que se enfrenta a pandemia da Covid-19”, explicou Magaldi.

Outras vacinas

Durante o dia “D” contra influenza, a Semsa também vai oferecer as vacinas das campanhas contra poliomielite, direcionada para crianças de um a quatro anos, de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos e contra o sarampo para pessoas de 20 a 49 anos de idade.

Ao comparecer a um posto de vacinação, a população deve apresentar, preferencialmente, o Cartão SUS, o cartão de vacinação e um documento de identidade com foto.

A campanha de multivacinação, direcionada para crianças e adolescentes menores de 15 anos, oferece vacinas como a BCG, que previne a tuberculose; Poliomielite; Pentavalente, contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e o vírus Haemophilus influenzae B; Rotavírus, contra a gastrointerite; Pneumocócica 10, que protege a pneumonia, meningite e otite; Meningocócica C; Meningocócica ACWY (para adolescentes de 11 e 12 anos); Tríplice viral, que previne sarampo, caxumba e rubéola; Varicela; Vacina HPV; Hepatite A; Dupla Adulto, contra difteria e tétano; e Febre amarela.

A lista com o endereço com os postos fixos de vacinação no Dia “D”, 7 de novembro, poderá ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br).

*Com informações da assessoria