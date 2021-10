Vacinação contra a Covid-19 terá 14 pontos funcionando neste sábado (23)

O atendimento da Prefeitura de Manaus para a vacinação contra a Covid-19 neste sábado, 23/10, será em 14 pontos, distribuídos pela cidade. Os cinco pontos estratégicos – sambódromo, Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, shopping Phelippe Daou, Studio 5 Centro de Convenções e Clube do Trabalhador do Sesi -, atenderão das 9h às 16h. As oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de horário ampliado, mais a clínica da família Carmen Nicolau, funcionarão das 8h às 12h.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que coordena a campanha na capital, alerta que dos pontos estratégicos, apenas o do sambódromo terá a modalidade pedestre e drive-thru. Os outros quatro farão atendimento exclusivamente a pedestres.

O Vacinômetro municipal indicava, nesta sexta-feira, 22, que da estimativa de pessoas aptas a serem imunizadas em Manaus, 206.426 ainda não haviam tomado a primeira dose e das que precisam concluir o esquema vacinal, 274.242 não retornaram para tomar a segunda dose.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, orienta esse público a procurar os pontos de vacinação, seja para iniciar a imunização ou para receber a segunda dose. “Nós apelamos a essas pessoas que tomem a vacina. Não precisa ter medo, as reações, quando acontecem, são como as causadas por qualquer medicação. As vacinas não fazem mal e, em situação de pandemia, todos precisam ser imunizados porque só assim a proteção será mais efetiva. É questão de saúde pública”, alertou.

Documentos

Quem for receber a primeira dose, deve estar atento à documentação exigida: adolescentes de 12 a 17 anos precisarão estar acompanhados pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos, que deverá assinar uma declaração de responsabilidade no verso da cópia do comprovante de residência. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Quem tiver 18 anos ou mais, precisa levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

No caso da segunda dose, só é preciso apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha, pode comprovar pelo aplicativo ConecteSus, que pode ser instalado no celular. Adolescentes de 12 a 17 anos deverão estar com os pais ou um responsável maior de 18 anos.

Para a dose de reforço, no caso das pessoas de 60 anos e mais, é preciso apresentar o documento de identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. Trabalhadores da saúde de 40 anos e mais, precisam apresentar, além desses documentos, um comprovante de vínculo com o local onde trabalha. Os imunossuprimidos devem consultar nos cards nas redes sociais da Semsa – @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook, o tipo de comprovação da condição de saúde que pode ser apresentado.

Os endereços dos pontos de vacinação estão disponíveis nas redes sociais da Semsa e no site da secretaria, pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19.