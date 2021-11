Vacinação contra a Covid-19: Manaus ultrapassa a marca de 3 milhões de doses aplicadas

Manaus completa no dia 19 de novembro 10 meses da campanha de vacinação contra a Covid-19, comemorando a ultrapassagem da marca de 3 milhões de doses de vacinas aplicadas e 71,30% da população vacinável já com o esquema completo. Os números são resultados das estratégias e esforços empregados pela prefeitura para proteger a população contra a doença.

De acordo com o vacinômetro da Prefeitura de Manaus, das 3.013.139 doses aplicadas, contabilizadas na manhã do dia 17 de novembro, 1.611.827 são primeiras doses, 1.246.965 segundas e 127.522 terceiras doses. Há ainda 26.264 doses aplicadas do imunizante da Janssen, de dose única.

E em meio aos números, muitas são as conquistas. A vacina reduziu a quantidade de hospitalizações de pacientes vítimas do novo coronavírus, assim como o número de mortes em decorrência de suas complicações. O comércio foi normalizado e os eventos estão sendo retomados com ampliação gradativa de público.

Ao longo dos 10 meses da campanha de vacinação, Manaus manteve destaque em suas ações e números ao lado de outras capitais brasileiras.

A cidade foi uma das primeiras do país a aplicar a dose de reforço em seus idosos. Hoje, com a sinalização positiva da dose adicional para toda a população vacinável a partir dos 18 anos, a prefeitura vem trabalhando nas estratégias para alcançar este público, de forma organizada e descentralizada.

Um dos destaques da campanha tem sido a imunização dos adolescentes, que já alcançou 190.657 pessoas. Manaus foi uma das primeiras capitais do país a iniciar a aplicação da vacina neste público.

Para alcançar estes e outros resultados foram planejados mutirões de vacinação, campanhas de intensificação e, principalmente, a busca ativa de pessoas com o esquema vacinal atrasado. E a ideia é avançar ainda mais. Para isso, novos pontos de imunização foram criados. A lista com os endereços e horários de todos os locais que estão com a vacina disponível pode ser consultada no site da Secretaria

Municipal de Saúde (Semsa), pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19 e nas redes sociais da secretaria: @semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus, no Facebook.

Importante ressaltar que todos os pontos estão oferecendo a primeira, segunda e terceira doses.

Fique atento às recomendações e documentos necessários

– Adolescentes de 12 a 17 anos precisarão estar acompanhados pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos, que deverá assinar uma declaração de responsabilidade no verso da cópia do comprovante de residência. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS).

– Quem tiver 18 anos ou mais, precisa levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

– No caso da segunda dose, só é preciso apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

– Quem tiver perdido a carteirinha, pode comprovar pelo aplicativo ConecteSus, que pode ser instalado no celular.

– Para a dose de reforço, no caso das pessoas de 50 anos e mais, é preciso apresentar o documento de identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. O mesmo vale para os trabalhadores da saúde.

– Os imunossuprimidos devem consultar nas redes sociais da Semsa o tipo de comprovação da condição de saúde que pode ser apresentado.

As vacinas estão disponíveis e cada um deve fazer a sua parte para que Manaus volte o quanto antes à normalidade. Tome a segunda dose e fique atento ao prazo do reforço. Vacine-se!