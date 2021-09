Vacinação contra a Covid-19 em Manaus será em 14 pontos, neste sábado

A Prefeitura de Manaus fará o atendimento para a vacinação contra a Covid-19, neste sábado, 25/9, em 14 pontos divididos entre os quatro Distritos de Saúde da área urbana. Os cinco estratégicos (Sambódromo, Clube do Trabalhador do Sesi, Shopping Phelippe Daou, Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola e Studio 5) vão funcionar das 9h às 16h e as nove unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), estarão abertas das 8h às 12h. Em todos haverá a oferta de primeira, segunda e terceira doses do imunizante Pfizer/BioNTech, e segunda dose das vacinas CoronaVac/Butantan e AstraZeneca/Oxford.

A campanha em Manaus já alcança todos os públicos definidos pelo Ministério da Saúde (MS) como aptos a receber a vacina contra a Covid-19. Até as 11h desta sexta-feira, 24, o Vacinômetro municipal já registrava um total de 2.406.285 doses aplicadas, sendo 1.534.224 primeiras doses, 846.916 segundas doses e 25.145 doses únicas.

Desde o início da campanha, em janeiro, a Semsa Manaus avançou na imunização dos grupos de acordo com o recebimento de doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

“Manaus foi uma das primeiras cidades a concluir a imunização em primeira dose dos grupos prioritários elencados no plano de vacinação do ministério, estendendo a imunização ao público a partir de 18 anos. Mais recentemente, aos adolescentes de 12 a 17 anos, independentemente da existência de comorbidade. Já temos cerca de 86% da população vacinável com a primeira dose. O percentual da população vacinável com o esquema completo gira em torno de 50%. Garantir essa imunização no menor espaço de tempo sempre foi a meta do prefeito David Almeida”, destaca a secretária de saúde do município, Shádia Fraxe.

Para receber a primeira dose, no caso dos adolescentes de 12 a 17 anos, é necessário estar acompanhado do pai, mãe ou pessoa maior de 18 anos que precisará assinar uma declaração de responsabilidade, o que poderá ser feito no verso da cópia do comprovante de residência que deverá ser apresentado juntamente com um documento de identidade original, com foto, ou a certidão de nascimento, mais o CPF ou Cartão Nacional do SUS. Quem tem 18 anos ou mais, deve levar o documento de identificação original, com foto, CPF e comprovante de residência com cópia.

Para tomar a segunda dose, é necessário apresentar uma identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose, ou apresentar o aplicativo ConecteSus, que pode ser instalado no celular.

A secretária Shádia Fraxe reforça a importância do cadastro prévio na plataforma Imuniza Manaus, para facilitar o atendimento nos postos de vacinação.

“É prático, rápido e seguro. Com os dados já inseridos no sistema, ao chegar para se vacinar, o tempo será menos no local de atendimento”, lembra. O acesso pode ser feito pelo link https://imuniza.manaus.am.gov.br.

Confira os pontos de vacinação deste sábado:

Zona Norte

8h às 12

Clínica da Família Carmen Nicolau

Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº – Lago Azul

UBS Balbina Mestrinho

Rua Major Silvério J. Nery, 170, núcleo 3 – Cidade Nova

UBS Major PM Sálvio Belota

Rua Samambaia, nº 786 – Santa Etelvina

9h às 16h

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, nº 119 – Cidade Nova

(Apenas para pedestres)

Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, nº 2.939 – Cidade de Deus

(Apenas para pedestres)

Zona Sul

8h às 12h

UBS Morro da Liberdade

Rua São Benedito, s/nº – Morro da Liberdade

9h às 16h

Studio 5 Centro de Convenções

Avenida Rodrigo Otávio, nº 3.555, Distrito Industrial I

(Apenas para pedestres)

Zona Leste

8h às 12h

USF Alfredo Campos

Avenida Cosme Ferreira, s/nº – Zumbi dos Palmares

USF Amazonas Palhano

Rua Antônio Matias, s/nº – São José Operário

USF Leonor Brilhante

Avenida Autaz Mirim, s/nº – Tancredo Neves

9h às 16h

Clube do Trabalhador – Sesi

Avenida Cosme Ferreira, nº 7.399 – São José Operário

(Pedestre e drive-thru)

Zona Oeste

8h às 12h

UBS Leonor de Freitas

Avenida Brasil, s/nº – Compensa II

UBS Deodato de Miranda Leão

Avenida Presidente Dutra, s/nº – Glória

9h às 16h

Sambódromo

Avenida Pedro Teixeira, nº 2.565 – Dom Pedro

(Pedestre e drive-thru)