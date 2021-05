‘Vacina Sputnik V é simples e confiável como um fuzil AK-47’, diz Putin

O presidente da Rússia, Vladmir Putin, afirmou que a Sputnik V é tão “simples e confiável” quanto o rifle de assalto Kalashnikov (AK 47). A fala aconteceu durante uma transmissão ao vivo, nesta quinta-feira (6), no mesmo dia em que o país registrou uma versão de dose única do imunizante, batizada de Sputnik Light.

Segundo o Fundo de Investimentos Diretos da Rússia (RDIF), essa nova versão da vacina tem uma eficácia de 79,4% contra a Covid-19 após 28 dias da aplicação e protege contra todas as variantes do coronavírus conhecidas até o momento. Adicionalmente, ela não requer condições especiais de armazenamento e transporte e tem um preço acessível, inferior a US$ 10.

Já a AK-47, como também é conhecida a arma citada por Putin, se tornou o fuzil mais vendido de todos os tempos devido ao seu baixo custo de produção e ao fato de funcionar em diferentes situações climáticas sem quase nunca travar. Apesar de ser um símbolo da antiga União Soviética, o rifle também aparece na bandeira de Moçambique, que a utilizou amplamente durante a sua guerra pela independência. (JOVEM PAN)