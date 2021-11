Vacina no braço é saúde em dia

Nas últimas semanas diversas cidades brasileiras começaram a divulgar prazos para o fim do uso da máscara, principalmente em locais abertos e sem aglomerações. Manaus segue vencendo a Covid-19, mas para avançar ainda mais e tudo voltar, de fato, ao normal, é preciso que todos tomem a primeira, segunda e terceira doses das vacinas contra o novo coronavírus, conforme orientação.

Você que tomou a primeira dose e não voltou para tomar a segunda, busque com urgência um ponto de vacinação mais próximo e se vacine. São mais de 352 mil pessoas em Manaus nesta situação. Você que faz parte dos 170 mil que ainda não tomaram a primeira dose, faça a sua parte para que Manaus não volte a ter uma próxima onda de casos do vírus.

E você, com mais de 18 anos, que vem cumprindo o esquema vacinal e tomou a segunda dose há mais de cinco meses, procure um dos pontos de vacinação disponíveis e tome a terceira dose da vacina. Confira a relação de pontos com os imunizantes no site semsa.manaus.am.gov.br, no link https://bit.ly/localvacinacovid19. De quinta-feira a domingo, os shoppings centers da cidade também funcionam como pontos de vacinação, ofertando as três doses.

Para mais informações sobre a campanha de imunização, consulte as redes sociais oficiais da Semsa: @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook, e também os canais oficiais da Prefeitura de Manaus.

Veja que documentos são necessários à vacinação