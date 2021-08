Vacina Amazonas: Manaus tem mais de 20 mil pessoas imunizadas nas três primeiras horas do mutirão

Com grande adesão da população, o mutirão da campanha Vacina Amazonas iniciou, neste sábado (28/08), às 9h, e seguirá até as 18h do domingo (29/08). Somente nas primeiras três horas, mais de 20 mil doses foram aplicadas na capital. Três grandes estruturas foram montadas pelo Governo para atender a população, sendo elas a Arena da Amazônia Vivaldo Lima, o Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus e a primeira etapa do Centro de Convenções Vasco Vasques.

Somente nos três pontos coordenados pelo Estado, foram aplicadas mais de 4 mil doses até o meio-dia. O Centro de Convenções Vasco Vasques registrou 1.736 aplicações. O Sambódromo teve 1.710 pessoas vacinadas. Já a Arena da Amazônia atingiu a marca de 1.188 pessoas imunizadas.

De acordo com o secretário de Assistência da Capital da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Jani Kenta, o número registrado é o primeiro passo deste grande mutirão, que terá duração de 33 horas seguidas de imunização da população amazonense.

“Nós estamos aqui com essa megaestrutura, uma mega drive-thru que está aqui na Arena da Amazônia e também no Sambódromo. Não é uma estrutura comum, e isso solicita que a população aproveite esse momento e venha aproveitar essa disponibilidade do Estado e os recursos como esse à disposição da população. Além disso, nós temos para os pedestres o Centro de Convenções Vasco Vasques, preparado para receber 1.500 pessoas sentadas, ou seja, de forma cômoda”, enfatizou o secretário.

Logística de acesso

O acesso dos carros à área de vacinação da Arena da Amazônia será pela rua Lóris Cordovil e rua Jornalista Flaviano Limongi (via entre a Arena da Amazônia e o Sambódromo), com saída pela avenida Constantino Nery.

Em relação ao Sambódromo, a entrada dos veículos será pela avenida do Samba e também pela avenida Coronel Pedro Teixeira. No Vasco Vasques, a entrada de pedestres será pela avenida Coronel Pedro Teixeira. Os portões dos três locais foram abertos para acesso da população às 9h deste sábado.

