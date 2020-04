UTI do Hospital de Campanha Municipal é abençoada por arcebispo

O arcebispo metropolitano de Manaus Leonardo Steiner abençoou na noite deste domingo,12/4, a primeira das duas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, que está sendo montado no Centro Integrado Municipal de Educação (Cime), na Avenida Comendador José Cruz, no Lago Azul, zona Norte. O espaço conta com 18 leitos e tem o início de suas atividades prevista para esta segunda-feira, 13/4, auxiliando no atendimento de pacientes com Covid-19 que se encontram internados em outras unidades de saúde.

“Essa iniciativa mostra a certeza de termos a esperança de servir e ajudar. Abençoo este lugar para que possa curar muitos irmãos e também proteger todos aqueles que irão cuidar deles”, rogou o arcebispo.

Com o espaço apresentando todas as condições essenciais, a primeira UTI está apta a entrar em funcionamento. No local foram instalados um tanque criogênico com capacidade para 850 metros cúbicos de oxigênio, e também dois geradores de energia de 500 kva cada, o que representa o dobro da necessidade do local.

O prefeito Artur Virgílio Neto disse que com a primeira UTI pronta e com a grande demanda de pacientes, foi decidido já por em funcionamento a unidade antes mesmo da adaptação do prédio aos demais leitos. “Com o sistema colapsado é preciso a máxima rapidez para oferecer atendimento a quem precisa. Montamos essa UTI em tempo recorde e desejamos que o hospital entre em funcionamento na sua totalidade o mais rápido possível”, disse o prefeito.

Ainda segundo o prefeito, o município assume a responsabilidade de um hospital de campanha juntamente com o Grupo Samel e outras empresas privadas para minimizar o colapso na saúde. “Nesse momento temos muitos homens e mulheres dando o melhor de si para que possamos ampliar o atendimento a quem precisar, por isso, peço em respeito a essas pessoas que trabalham para salvarmos vidas que a população fique em casa”, enfatizou o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, elogiou a celeridade dos trabalhos e a qualidade dos equipamentos da UTI. “Apesar de ser um hospital de campanha estamos seguindo um padrão de qualidade que pode ser visto não só nos equipamentos, quanto nas instalações. São tempos difíceis e não podemos medir esforços para vencer essa guerra”, explicou Magaldi.

O presidente do Grupo Samel, Beto Nicolau, agradeceu a parceria com o grupo Transire e principalmente com o prefeito Arthur Neto. “A prefeitura não tinha a obrigação de fazer um hospital de campanha, mas o prefeito Arthur não ficou parado diante dessa situação e cedeu essa escola de padrão internacional para instalarmos esse hospital, que tenho a certeza que irá salvar muitas vidas”, disse o presidente da Samel.

Toda a instalação do Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes deverá ser finalizada nos próximos dias e deve alcançar até 150 leitos, priorizando o aparelhamento da segunda UTI, que poderá disponibilizar mais 18 unidades.