Usuários de Cozinha Comunitária da zona Leste participam de ‘Oficina de Panificação’

Visando a capacitação profissional para fomentar novos empreendedores, a Cozinha Comunitária do bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste, ofereceu nesta quarta-feira, 15/01, a “Oficina de Pão Doce” para 30 usuários do equipamento de segurança alimentar e nutricional da Prefeitura de Manaus.

As seis cozinhas comunitárias do município são administradas pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), e além de servir cerca de 200 refeições diárias em cada unidade, também fomenta práticas empreendedoras.

“É uma determinação do prefeito Artur Virgílio Neto que o empreendedorismo seja incentivado em nossa cidade, principalmente para as pessoas que vivem em vulnerabilidade social e econômica. É gratificante você ver o interesse desses usuários atentos aos detalhes do aprendizado, pois daqui conseguiram tirar um sustento com a prática adquirida”, destacou a secretária da Semasc, Conceição Sampaio.

Durante o curso os participantes aprenderam sobre as técnicas básicas da produção de pães doces, como preparo da massa, ingredientes, receitas e coberturas, tempo de preparo, entre outros.

Para Franciley da Costa, de 31 anos, o curso garantirá uma renda extra para o sustento do lar. “Eu vi no curso uma oportunidade, não somente eu, mas todos os colegas que estão participando da capacitação, pois isso é uma porta para o empreendedorismo, na busca de um sustento para nossa família com o aprendizado adquirido aqui”, disse.