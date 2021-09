Uso de tecnologias no cultivo de citros é destaque em capacitação técnica do Idam

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) iniciou, nesta segunda-feira (20/09), o curso de Citricultura para técnicos de 13 municípios do Amazonas. A atividade, que acontece até a próxima sexta-feira (24/09), conta com a participação de profissionais renomados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Universidade Federal do Amazonas (Ufam), e dá continuidade ao Programa de Capacitação Tecnológica.

O objetivo é capacitar extensionistas do instituto nos aspectos técnicos e nos sistemas de produção de citros, assim como incentivar a inserção de novas tecnologias para o aumento da produção e produtividade da citricultura no estado.

De acordo com o diretor-presidente do Idam, Valdenor Cardoso, a parceria com a Embrapa e Ufam vai fortalecer o processo de capacitação tecnológica. “A interação com esses órgãos visa fortalecer as etapas de produção de cadeias produtivas como está acontecendo com a citricultura, o açaí, o café, e o pirarucu de manejo, que é conhecido como a pérola do extrativismo moderno, onde estamos conseguindo aumentar o estoque natural e a oferta da captura”, destacou Valdenor.

Teoria e prática

Na parte prática do curso, os técnicos irão realizar a coleta de solo, preparo de amostras para análise em laboratório, sistemas de produção e receituário agronômico. Na parte teórica, serão abordados temas como implantação do pomar, calagem, adubação, controle de plantas daninhas, principais doenças em citros, entre outros assuntos.

“Neste momento em que a citricultura no estado está em expansão, é de fundamental importância a transferência de novas tecnologias e capacitação de técnicos para os serviços de assistência técnica e extensão rural realizado pelo Idam em todos os municípios do Amazonas”, destacou o engenheiro agrônomo e coordenador do Projeto Prioritário de Citros do Idam, Antônio Joaquim Oliveira.

Participam da atividade técnicos da capital e dos municípios de Nhamundá, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Maués, Coari, Careiro, Parintins, Manacapuru, Iranduba, Benjamin Constant, Itacoatiara e Tefé.