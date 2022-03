Uso de máscaras continua obrigatório no transporte público de Manaus

O uso de máscara no transporte coletivo de Manaus continua sendo recomendado, por determinação da Prefeitura de Manaus, e vale tanto para passageiros quanto para motoristas e cobradores do serviço. A mesma regra é válida para os demais modais como táxi, serviços de transporte por aplicativos, ônibus convencionais, alternativo e executivo.

O vice-presidente de Transporte do IMMU, Alexandre Frederico, alertou à população para que mantenha os cuidados dentro do transporte coletivo ou individual.

“Temos que ressaltar que Manaus foi a cidade, em todo o mundo, que mais sofreu com a pandemia de Covid-19, então não dá para liberar geral. Estamos exigindo ainda a obrigatoriedade de máscara em locais fechados, como ambientes hospitalares, tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes, e também no transporte coletivo, como ônibus, micro-ônibus, táxis e transporte compartilhado”, informou o prefeito em suas redes sociais, na terça-feira (29) à noite, sobre a flexibilização do uso de máscaras.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU ) informou que qualquer reclamação ou dúvidas relativas ao transporte público pode-se entrar em contato pelo número do Serviço de Atendimento Comunitário (SAC) 118.

*Com assessoria