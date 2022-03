Uso de máscara na rua deixa de ser obrigatório em 5 estados e DF

Ao menos cinco estados, além do Distrito Federal, devem autorizar ou já deram aval para o fim da obrigatoriedade do uso de máscara nas ruas e em ambientes abertos.

No Rio de Janeiro, o governo deixou a cargo das prefeituras a decisão até do uso em locais privados. O prefeito Eduardo Paes (PSD) retirou nesta segunda a obrigatoriedade em espaços fechados.

Em São Paulo, andar sem máscara em locais abertos deve ser permitido a partir da próxima quarta-feira (9). No Distrito Federal, a autorização foi anunciada na semana passada e passou a valer nesta segunda (7) -o DF já havia flexibilizado a norma em novembro, mas teve de voltar atrás no começo deste ano devido ao avanço do coronavírus.

Outros estados que permitem andar sem a proteção nas ruas são Mato Grosso do Sul e Maranhão. Como o Rio, o governo de Minas Gerais delegou a decisão para as prefeituras –Belo Horizonte já retirou a obrigatoriedade para espaços públicos, assim como passará a valer nesta terça-feira (8) para Boa Vista.

No Rio Grande do Sul, em caráter liminar, a Justiça suspendeu neste sábado (5) um decreto do governo que desobrigava o uso de máscaras contra Covid-19 para crianças menores de 12 anos.

Veja as regras em cada estado quanto à utilização da máscara:

SUDESTE:

O uso é obrigatório em ambientes abertos e fechados, incluindo transporte público. A capital, Vitória, aplica norma estadualMG

Liberou para as prefeituras definirem se uso de máscara é obrigatório ou não em espaços públicos e privados. Belo Horizonte deixou na sexta-feira (4) de exigir proteção na boca e nariz nas ruas e ambientes ao ar livre

RIO DE JANEIRO

Estado deixou decisão a cargo das prefeituras. Na capital, uso deixou de ser obrigatório em todos os ambientes, abertos e fechados, nesta segunda (7)

SÃO PAULO

A máscara é exigida tanto em lugares abertos quanto fechados. É esperado, no entanto, que a obrigatoriedade em espaços ao ar livre seja derrubada nesta quarta (9)

SUL

PARANÁ

Uso obrigatório em espaços abertos e fechados. Curitiba segue a norma estadual

RIO GRANDE DO SUL

Uso obrigatório em espaços abertos e fechados. Para menores de 12 anos, em caráter liminar, a Justiça suspendeu decreto que desobrigava o uso. Em Porto Alegre, a máscara é exigida em ambientes abertos e fechados para pessoas acima de 12 anos, e recomendada para abaixo dessa idade

SANTA CATARINA

Uso obrigatório em espaço abertos e fechados, mas facultativo para menores de 12 anos. Florianópolis segue a norma estadual

NORDESTE

ALAGOAS

Uso obrigatório em ambientes abertos e fechados, incluindo transporte público. Maceió acompanha a norma estadualBA

Uso de máscaras é exigido em locais abertos e locais fechados, incluindo estabelecimentos comerciais e transporte público. Salvador segue a norma estadual

CEARÁ

Uso de máscaras exigido em locais abertos e locais fechados, incluindo estabelecimentos comerciais e transporte público. Fortaleza acompanha regra do governo estadual

MARANHÃO

Uso de máscaras está liberado em locais abertos desde novembro. Equipamento de proteção é exigido em locais fechados. São Luís segue norma estadual

PERNAMBUCO

Uso obrigatório em ambientes abertos e fechados, incluindo transporte público. Recife segue a norma estadual

PARAÍBA

Uso obrigatório em ambientes abertos e fechados, incluindo transporte público. João Pessoa segue a norma estadual

PIAUÍ

Uso obrigatório em ambientes fechados e abertos, incluindo transporte público. Estado e Prefeitura de Teresina discutirão eventual flexibilização nos próximos dias

RIO GRANTE DO NORTE

Proteção de boca e nariz é obrigatória em espaços abertos e fechados

SERGIPE

Proteção de boca e nariz com máscara é obrigatório em espaços abertos e fechados, inclusive transporte público. Aracaju não respondeu à reportagem sobre suas normas-

CENTRO-OESTE

DISTRITO FEDERAL

O uso em locais abertos deixou de ser obrigatório nesta segunda (7)

GOIÁS

Uso obrigatório em ambientes abertos e fechados. Goiânia segue a norma estadual

MATO GROSSO

Estado recomenda uso em ambientes abertos e fechados, mas deixou decisão sobre flexibilização para as prefeituras. Cuiabá só obriga uso em espaços fechados

MATO GROSSO DO SUL

Uso obrigatório somente em locais fechados e transporte público. Campo Grande recomenda uso constante, exceto durante exercício físico, mas segue normal estadual-

NORTE

ACRE

Uso obrigatório em ambientes abertos e fechados, incluindo transporte público. Rio Branco segue a norma estadual

AMAZONAS

Estado recomenda uso, mas deixou decisão a cargo das prefeituras. Manaus não respondeu quais são as normas em vigor

AMAPÁ

Uso obrigatório em espaços abertos e fechados, inclusive transporte público. Macapá acompanha a regra estadual

PARÁ

Uso obrigatório em espaços abertos e fechados, inclusive transporte público. Belém segue a norma estadual

RORAIMA

O estado não respondeu à reportagem qual a regra vigenteRR

Uso obrigatório em ambientes abertos e fechados, incluindo transporte público. A Prefeitura de Boa Vista publicará decreto nesta terça-feira (8) desobrigando o uso das máscaras em ambientes abertos

TOCANTINS

Uso obrigatório em ambientes abertos e fechados, incluindo transporte público. Palmas segue a norma estadual

*Com Folhapress