Unidades do PAC terão horário de atendimento diferenciado a partir de segunda-feira (6)

A partir da próxima segunda-feira (06/07), as 13 unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) espalhadas pela capital e pelo interior do Amazonas passarão a atender em horário diferenciado, com funcionamento a partir das 9h. A determinação é do Governo do Estado em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). As atividades do Núcleo PcD da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) também terão as mesmas mudanças.

Com a medida, segundo o secretário William Abreu, titular da Sejusc, o funcionamento será das 9h às 17h, na capital e das 9h às 14h, no interior, sem alteração nos serviços oferecidos. As ações de segurança, tais como distanciamento entre as cadeiras, medição de temperatura e distribuição de álcool em gel também vão permanecer para todos os usuários.

As atividades no Núcleo PcD da Sejusc, que funciona na rua Salvador, bairro Adrianópolis (zona centro-sul de Manaus), seguirão o mesmo horário dos PACs para atendimento ao público PcD e idosos: das 9h às 17h.

Reabertura – As unidades do PAC reabriram, na última segunda-feira (29/06), para a população de todo o estado e estão seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). As atividades estavam paralisadas desde o dia 18 de março, após decreto governamental.

Ao todo, os PACs contam com 28 parceiros, como Águas de Manaus, Eletrobras, Defensoria Pública, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), mas nem todos retomaram as atividades nos espaços.