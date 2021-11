Unidades de conservação vão usar novo app de monitoramento

Ambientalistas usam celular para mapear a floresta em Presidente Figueiredo, no AM — Foto: Francisco Carioca / Rede Amazônica

Em Presidente Figueiredo, os profissionais de várias unidades de conservação participaram de um treinamento em que vão utilizar uma nova ferramenta de monitoramento de fiscalização: um aplicativo criado pela Organização Não-Governamental WWF. O aplicativo já foi utilizado em outros países.

Agora, no lugar de GPS, máquina fotográfica e papel, os agentes de meio ambiente vão conseguir fazer todo o trabalho com apenas um celular. O aplicativo vai ajudar os trabalhadores a coletar informação de uma maneira mais ágil e mais organizada.

“Com essa tecnologia, o profissional vai anotar tudo isso de maneira integrada e unificada no celular. E quando voltar para sua base, ao invés de processar toda a informação separada, ele consegue ter um relatório com todas as informações”, explicou Felipe Spina, da ONG WWF.

Participaram deste treinamento agentes vários municípios do Amazonas e também de outros estados, além de um representante da Colômbia, que já utiliza esta ferramenta.

De acordo com o engenheiro topográfico Jorge Andrés, esta ferramenta é muito importante para ajudar no monitoramento. Na Colômbia, há 58 áreas que estão sendo monitorada pelo aplicativo

*Com informações de G1