Unidades da Susam seguem plano de ação para o Carnaval

A Policlínica Gilberto Mestrinho e as unidades da rede de urgência e emergência de Secretaria de Estado de Saúde (Susam) estão funcionando conforme plano de ação elaborado para feriado prolongado de Carnaval. O secretário titular da Susam, Rodrigo Tobias, e a secretária executiva da Capital da Susam, Dayana Mejia de Sousa, visitaram as unidades neste sábado (22/02) para constatar a organização para o atendimento à população.

De acordo com o secretário de Saúde, a iniciativa do atendimento na Policlínica auxilia na diminuição das filas para consultas e exames do Sistema de Regulação (Sisreg). “Quando a gente oferece esse tipo de serviço – que se estende desde sexta-feira até a Terça-Feira de Carnaval, no horário comercial –, a gente está fazendo dois movimentos: o primeiro deles, diminuindo a fila, e um segundo, que é de responsabilidade social do governo, devolvendo a dignidade para a população”, disse.

A líder do Governo na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputada Joana D’Arc, também acompanhou a visita na Policlínica Gilberto Mestrinho.

Segundo a diretora da Policlínica, Maximina Malagueta, além dos exames e consultas, o Centro de Testagem e Aconselhamento está atendendo em livre demanda. “Todos os pacientes que vieram são pacientes da fila do Sisreg, estamos trabalhando com a fila reprimida e entrando em contato com os pacientes que estavam aguardando”, destacou.

Tereza Araújo, 69 anos, foi uma dessas pacientes. Ela aguardava há dois anos para realizar uma cirurgia de catarata e somente no mutirão conseguiu resolver todas as pendências de exames. “Graças a Deus consegui vir a tempo para fazer meus exames. Esse mutirão foi muito positivo”, afirmou.

Horários de atendimento

No domingo (23/02), serão realizadas ultrassonografias, sendo 50 pela manhã, das 8h ao meio-dia, e 50 à tarde, das 14h às 18h; e 30 consultas em cardiologia, das 9h às 15h.

Na Segunda-Feira de Carnaval (24/02), serão ofertadas 50 ultrassonografias, das 14h às 18h; e 30 consultas em cardiologia com risco cirúrgico e 50 consultas em cirurgia ginecológica, das 9h às 15h. E, na Terça de Carnaval (25/02), o mutirão terá 50 ultrassonografias, das 14h às 18h; 30 consultas em cardiologia com risco cirúrgico; 50 consultas em cirurgia ginecológica, das 9h às 15h; e 20 consultas em fonoaudiologia, do meio-dia às 15h.

As testagens rápidas e aconselhamentos para sífilis, HIV e hepatites virais B e C serão oferecidas em todos os dias do mutirão, sempre das 9h às 15h, com demanda livre.

Urgência e Emergência

A secretária Dayana Mejia de Sousa também visitou as unidades do Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto, UPA José Rodrigues e SPA da Alvorada.

Na UPA José Rodrigues, alem do atendimento à população, equipe de Serviço Social e Enfermagem estão realizando palestras sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), conscientização e distribuindo camisinhas aos pacientes.

“O atendimento das unidades de urgência e emergência estão dentro da normalidade, tudo conforme o nosso planejamento para os dias de Carnaval. Diante disso, a gente orienta que todos tenham um carnaval com segurança”, ressaltou a secretária.