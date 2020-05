Unidades da SEMSA terão Tamiflu nesta semana

A partir desta semana, as farmácias das 14 Unidades Básicas de Saúde (UBS), da Prefeitura de Manaus, preferenciais para o atendimento das síndromes respiratórias e Covid-19 estarão abastecidas com 70 mil comprimidos de oseltamivir (tamiflu) para dispensação conforme o protocolo clínico do Ministério da Saúde. No mês de abril houve desabastecimento desse medicamento, cuja responsabilidade pelo fornecimento é do Ministério da Saúde, assim como a cloroquina/hidroxicloroquina.

“Temos registrado uma grande procura pelo tamiflu, em razão do aumento nos casos de síndromes respiratórias em Manaus, mas não dispúnhamos do medicamento porque o Ministério da Saúde estava com problemas de abastecimento. Nesta semana, nas 14 UBSs que estão preparadas para esse atendimento, os usuários com esse problema de saúde poderão retirá-lo nas farmácias”, informa o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Outro medicamento cuja demanda aumentou foi o antibiótico azitromicina, gerando dificuldade para encontrá-lo no mercado. O município fez aquisição de 23 mil comprimidos, já tendo recebido cinco mil, que foram distribuídos nas farmácias das UBSs de horário ampliado. Para a próxima semana está prevista a entrega de 17 mil comprimidos.

Em relação a cloroquina/hidroxicloroquina, Magaldi esclarece que esses medicamentos são repassados pelo Ministério da Saúde, exclusivamente para o protocolo de tratamento da malária. “Diante do cenário de tratamentos profiláticos experimentais para a Covid-19, o mercado vem encontrando dificuldade em adquiri esses medicamentos por parte dos fornecedores”, ressalta o secretário.