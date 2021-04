Unidades da Adaf no interior terão internet via satélite

Para a melhoria e a modernização dos serviços prestados à população, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) iniciou a implantação de internet via satélite em 51 Unidades de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsavs) no interior do Amazonas. Dentro do prazo de 90 dias, a instalação será concluída pela empresa contratada pela agência mediante licitação.

A implantação da internet via satélite iniciou pela Ulsav do Careiro Castanho. Os servidores do escritório local da Adaf acompanharam a equipe da empresa, seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. Ao longo dos próximos dias, Manaquiri, Careiro da Várzea e Autazes (sede e distrito de Novo Céu) também receberão o serviço, de acordo com cronograma de logística.

As demais unidades da Adaf no interior que serão contempladas com o fornecimento de internet via satélite serão as Ulsavs de Nova Olinda do Norte, Borba, Manicoré, Novo Aripuanã, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Beruri, Codajás, Nhamundá, Parintins, Itacoatiara, Itapiranga, Rio Preto da Eva, São Sebastião do Uatumã, Silves, Urucará, Urucurituba, Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Manaus, Canutama, Caapiranga, Coari, Carauari, Tefé, Lábrea, Humaitá, Apuí, Pauini, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Boca do Acre, Benjamin Constant, Fonte Boa, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga e Santa Isabel do Rio Negro.