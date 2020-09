Uma pessoa morre em queda de avião no interior paulista

SÃO PAULO, SP – Um piloto morreu na queda de um avião de pequeno porte na noite deste sábado, na região entre dois municípios do interior de São Paulo, Igaraí e Tapiratiba. A aeronave carregava 7,2 quilos de cocaína, segundo o Corpo de Bombeiros que atendeu à ocorrência.

A queda ocorreu por volta das 20h30 e, até o momento, as autoridades não souberam determinar a razões para o acidente. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) avaliará as circunstâncias que derrubaram o avião, bem como determinar a sua rota.

Havia apenas uma pessoa a bordo, o piloto ainda não identificado, que morreu carbonizado, segundo informações dos bombeiros. O avião foi encontrado em chamas em um canavial, Corpo de Bombeiros de Mococa foi ao local para conter o fogo. Equipes da Polícia Militar de Tapiratiba e um grupo de peritos também foram chamados para atender a diligência.

*Com informações do Diário do Poder