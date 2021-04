Uma pessoa morre em queda de avião no Aeroporto da Pampulha (MG)

Um avião de pequeno porte caiu hoje (20/4) no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, as causas, até o momento, apontam para um problema na abertura do trem de pouso da aeronave. O avião saiu da pista após o pouso de um voo de teste.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas estavam a bordo. O copiloto Eustáquio Avelar, de 76 anos, que tinha ficado preso às ferragens, morreu. O piloto Gabriel dos Santos Nazaret, 28 anos, foi resgatado em estado grave, por volta de 16h15. Osmar Mulina Pereira Filho, 31, que também estava na aeronave, mas não na cabine com os outros dois, foi retirado logo no início dos trabalhos, com escoriações.

De acordo com a Infraero, a pista de pouso e decolagem do aeroporto ficou interditada entre 13h55 e 14h29. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado e está investigando o acidente. (ABr)