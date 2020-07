Uma pessoa fica presa nas ferrangens após colisão tripla de veículos, na Zona Oeste

Um carro capotou após uma colisão com dois veículos, ocorrida na avenida do Futuro, situada no Tarumã, Zona Oeste de Manaus, na manhã deste sábado (25). Uma vítima foi socorrida e levada a uma unidade hospitalar da capital. O caso ocorreu por volta das 10h24 e envolveu uma BMW, Honda Civic e um HB20 Sedan.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), não há registro de vítimas presas a ferragens. A solicitante, uma enfermeira que não teve a identidade divulgada, disse aos bombeiros que populares desviraram o veículo capotado, dentro do qual estava uma mulher. A vítima estava consciente e foi orientada a ficar no veículo, aguardando a chegada da equipe de socorro, responsável por realizar uma retirada segura.

O procedimento correto de retirada evita uma possível lesão na coluna, de acordo com o CBMAM. Um dos veículos soltou fumaça, apresentando risco de incêndio.

Uma equipe do CBMAM retirou a vítima do veículo, combateu o princípio de incêndio e desligou a bateria dos três carros.

Policiais militares da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram presentes no local. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) bloquearam o acesso à avenida, enquanto esperavam a chegada de um guincho para remoção dos veículos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado à ocorrência.

POR EM TEMPO