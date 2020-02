UFC 250: Dana White confirma ‘Henry Cejudo x José Aldo’, em São Paulo

A espera acabou. Após meses de especulações, a luta entre Henry Cejudo e José Aldo enfim saiu do papel. Os atletas vão trocar forças na luta principal do UFC 250, que acontece em São Paulo, em 9 de maio, em disputa pelo cinturão dos galos (até 61,2kg.). A informação foi confirmada por Dana White em entrevista à ‘ESPN’.

O confronto entre Cejudo e Aldo começou a ganhar força após o manauara – apesar da derrota – se apresentar bem em sua estreia na categoria dos galos, realizada em 14 de dezembro, no UFC 245. Na ocasião, o ‘Campeão do Povo’ teve o papel de enfrentar o antigo desafiante ao cinturão, Marlon Moraes. Mesmo surpreendendo com sua performance, Aldo acabou batido na decisão dividida dos juízes.

Logo após o UFC 245, o dono do cinturão, Henry Cejudo, usou as redes sociais para elogiar José e se dizer aberto a um confronto. O presidente da organização, Dana White, em coletiva após o espetáculo, também manifestou sua opinião sobre a luta, afirmando que, na sua visão, o manauara foi o vencedor da peleja.

Embora a disputa do cinturão ainda não estivesse confirmada, tanto José quanto Cejudo já tinham dado início às provocações nas redes sociais para promover o confronto.

Recentemente, o Ultimate confirmou para o mesmo card a trilogia entre Maurício Shogun e Rogério Minotouro. Os brasileiros voltam a dividir a plataforma de luta 15 anos após o primeiro encontro, pelo PRIDE, em 2005.

fonte | SUPER LUTAS