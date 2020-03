Nesta sexta-feira (13), a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) publicou portaria suspendendo as aulas por quinze dias devido a pandemia de Covid-19. A medida se deu devido a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Amazonas. O documento assinado pelo reitor da universidade, Sylvio Puga, suspende as atividades presenciais administrativas e acadêmicas até o dia 30 de março