UFAM inicia hoje formatura antecipada de profissionais da saúde

Primeira formatura antecipada na Ufam ocorrerá nesta quarta, às 9h, sob direção do reitor Sylvio Puga (centro), vice-reitor Jacob Cohen (direita) e pró-reitor da Proeg, Davi Lopes Neto

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) forma, nesta quarta (22/04), os primeiros dois alunos beneficiados pela antecipação da colação de grau. Trata-se de Stephanny Mayara de Souza Batista e Wendell Mattheus Amâncio da Silva, ambos de Fisioterapia. O ato está marcado para as 9h e será a primeira formatura da instituição por teleconferência.

A reitoria da Ufam também marcou para dia 23/4, quinta-feira da próxima semana, a formatura do curso de Medicina. Serão mais de 50 formandos. A cerimônia ocorrerá às 10h daquele dia.

O Portal do Marcos Santos informou, em primeira mão, a realização dessas formaturas. Elas atendem à Medida Provisória (MP) 934, na qual o Ministério da Educação (MEC) autoriza colação de grau dos alunos do último período dos cursos ligados à área de saúde. Foi uma forma de reforçar o combate ao Covid-19.

Ontem (20/04), o portal noticiou que a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação (Proeg) da Ufam estava julgando recursos. Faltava apenas essa etapa para determinar o início das formaturas.

Ainda ficam pendentes as datas em que as colações ocorrerão para os cursos de Farmácia e Enfermagem.

O sistema de teleconferência foi testado ao longo desta terça (21/04). O reitor Sylvio Puga ficará na reitoria, ao lado do vice-reitor Jacob Cohen, que é médico. De lá, os dois comandarão a formatura, inédita, nessa modalidade, na instituição.

UEA formou

A Universidade Estadual do Amazonas (UEA) já fez a formatura de 71 finalistas de Medicina. Também colou grau de 16 finalistas em Farmácia e 17 em Enfermagem.

As prefeituras de Manaus e de todo o interior do Amazonas buscam profissionais de saúde para o combate ao Covid-19. Da mesma forma o Governo do Amazonas.

Entre os formandos da Ufam estão profissionais que já demonstraram disposição para trabalhar no interior. Parintins, Itacoatiara, Presidente Figueiredo e São Gabriel da Cachoeira foram alguns dos lugares citados. Prefeitos de outras cidades também estão procurando contato com a Ufam para contratá-los.