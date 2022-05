Ufam anuncia novo Processo Seletivo para docentes

A Fundação Universidade do Amazonas (Ufam) anunciou a abertura de inscrições para um novo Processo Seletivo com o objetivo de preencher uma vaga de Professor Substituto, em caráter temporário, para atender demandas de Unidades Acadêmicas da Capital e do Interior.

Segundo o Edital, a oportunidade é para a área de Endodontia/ Pré-Clínica/ Clínica Integrada, para candidatos graduados em Odontologia com especialização em Endodontia e mestrado na área de Odontologia.

Caso contratados, os profissionais deverão exercer suas atividades em jornadas de 20 horas semanais, referente a remuneração mensal básica de R$ 2.236,32, podendo haver acréscimo por titulação.

Para participar

Os interessados podem se inscrever por meio eletrônico, no período das 10h do dia 30 de maio de 2022 até as 17h do dia 3 de junho do mesmo ano, no site da Ufam.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados em duas etapas, sendo elas: prova didática, prevista para o dia 14 de junho de 2022 ; e prova de títulos.

Validade

A portaria de homologação da área de conhecimento terá validade de um ano, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União, prazo que poderá ser prorrogado por igual período.

*Com informações de PCI Concursos