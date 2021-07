Ufam abre processo seletivo com salário de até R$ 5 mil

O Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar da Universidade Federal do Amazonas (Cecane/Ufam) está com inscrições abertas, até o próximo dia 9 de agosto, para o Processo Seletivo Simplificado 021/2021.

O certame é voltado à contratação de profissionais graduados em Engenharia Agrícola, Agroecologia, Agronomia, Ciências Agrárias e Ciências do Ambiente. Os profissionais prestarão serviço de apoio técnico, acadêmico e operacional para o projeto CECANE em 2021.

Sobre o Cecane

O Cecane é fruto da parceria entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e tem o propósito de desenvolver ações de interesse e necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE no Estado do Amazonas. Vinculado ao Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas (FM/Ufam), o Cecane está sediado no Núcleo de Atividades Integradas do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade (ICB/Ufam).

Inscrições

Para participar da seleção, os interessados deverão acessar o Edital n° 021/ 2021 e preencher a Ficha de inscrição disponível no site da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Federal do Amazonas FAEPI.

Atividades

O profissional selecionado será contratado para prestação de serviço como autônomo, por 5 meses, podendo ser prorrogado conforme a necessidade do projeto. Entre as atividades do profissional contratado estão a elaboração de materiais didático-pedagógicos para as oficinas promovidas pelo Programa; viagens de curta e média duração a municípios do interior do Estado para articulação e formação; sistematização de dados para avaliação do Programa, com foco no mapeamento da vocação agrícola dos municípios e no reconhecimento da demanda dos produtos da agricultura familiar para alimentação escolar; a realização de diagnóstico situacional dos municípios selecionados para as oficinas, conforme o plano de trabalho do produto e levantamento, além de análise e interpretação de dados obtidos antes, durante e depois das oficinas.

*Com informações da assessoria