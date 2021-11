UEA promove debate virtual sobre engenharia e inovação

Nesta quarta e quinta-feira, dias 17 e 18 de novembro, acontece o Amazon Stem Academy Summit 2021, evento digital que reunirá palestrantes nacionais e internacionais para fomentar a evolução na educação das áreas STEM (sigla em inglês para ciências, tecnologia, engenharia e matemática). A Academia Stem é uma iniciativa da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e tem apoio da Samsung.

“É necessário adotar práticas de ensino por meio de metodologias ativas, possibilitando ao aluno aprender, adaptar e compartilhar seu modo de buscar conhecimentos. Isso coloca a aprendizagem como uma atividade motivadora e atraente aos alunos da era digital. Esse é um dos assuntos que vamos abordar no evento”, afirma o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Felipe Chiarello, que é um dos palestrantes do Amazon Stem Academy Summit.

Para ele, os avanços tecnológicos não alteram somente a educação, mas chegam também ao mercado de trabalho. Ele destaca um importante crescimento da área de engenharia, relacionado ao bom desenvolvimento das soft skills, que são habilidades ligadas ao nosso comportamento, que vêm se mostrando importantes como um bom relacionamento com outras áreas, networking com outros profissionais, competências em gestão financeira, entre outros.

“Com os avanços tecnológicos e mudanças no mercado de trabalho, aumentou a empregabilidade do engenheiro formado que atende aos aspectos técnicos e à área de gestão”, observa Chiarello. Para ele, a excelência na área da engenharia, tecnologia e inovação passa também pelo desenvolvimento desse conceito nas universidades.

Outro elo importante para o tema do fortalecimento da educação são os alunos. Constantemente conectados, os jovens contribuem levando para a sala de aula suas habilidades com a tecnologia e seus interesses pelo conhecimento. Para a estudante do curso de Engenharia de Produção da UEA, Hadassa Ribeiro Feitosa, que também participará do Summit, esse interesse é motivado por meio da oportunidade de troca de experiências com professores e o desenvolvimento de atividades práticas aliadas ao ensino teórico, que é apontado por ela como um dos caminhos para a excelência na área.

“Acredito que quando o aluno tem a experiência de realizar o trabalho na prática, como acontece nas empresas e nas indústrias, ele se sente motivado a buscar e entregar ao mercado a inovação”, afirma.

A jovem, que é bolsista no Projeto Academia Stem, observa que o mercado de trabalho exige, cada vez mais, profissionais completos e que projetos como esse, que oferecem um complemento prático do ensino em sala de aula, contribuem muito. “Ter contato com a pesquisa científica, realizar trabalhos práticos, como a robótica, auxilia muito em nosso aprendizado, além de nos moldar como profissionais melhores e mais preparados para o mercado de trabalho”, conta.

Outro palestrante do Summit, o presidente do Conselho Regional de Engenharia do Amazonas (Crea/AM), Afonso Lins, afirma que o evento proporcionará oportunidades para futuros profissionais de Engenharia, melhorando as competências técnicas para atuar em nossa região, estimulando soluções para a sociedade.

“Nós, enquanto Crea-AM, estamos à disposição e de portas abertas para receber esses jovens profissionais que estão chegando ao mercado de trabalho cheios de expectativas e sonhos, ajudando a sanar dúvidas, orientar em relação à emissão da carteira profissional e indicar para futuros empregadores. E, se me pedirem um conselho, eu sempre digo: invistam em conhecimento. Aproveitem esse evento, troquem experiências e façam sua rede de contato”.

A Samsung sabe o quanto é importante contribuir para a formação e capacitação de universitários em áreas tecnológicas e de engenharia, além da atualização dos professores com novas práticas de ensino. “Temos parcerias consolidadas com instituições de ensino na região da Amazônia Ocidental e a Academia STEM é mais uma iniciativa que promove um impacto positivo na sociedade. Estamos muito contentes com o convite para participarmos do Amazon Stem Academy Summit 2021”, afirma Paulo Quirino, coordenador nacional do Programa Creative Startups na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

Amazon Stem Academy Summit 2021

O Amazon Stem Academy Summit 2021 é aberto ao público e será transmitido pelos canais da Academia Stem e da UEA no YouTube. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site amsummit-stem.com.br.

O evento terá a presença de líderes educacionais de importantes centros de educação do país, como a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), além de internacionais, com docentes da Universidade de Harvard, Universidade do Porto e da SKEMA Business School. Também terá profissionais da área de inovação, representantes de organizações e da indústria para debater o futuro da área STEM e fomentar melhorias, e incentivos para estudantes e profissionais.