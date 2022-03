UEA promove ciclo de lives sobre Gestão e Produção Teatral

Transmissões do projeto de Extensão serão realizadas nos canais oficiais da Universidade e do Laboratório de Escutas Cênicas da UEA, no YouTube e Instagram

Com a proposta de fomentar reflexões e atualização do cenário cultural no Amazonas, o Laboratório de Escutas Cênicas da Universidade do Estado do Amazonas (LEC/UEA) promoverá um ciclo de lives sobre Gestão e Produção Teatral. O evento gratuito contará com a participação de seis especialistas da área de renome regional, nacional e internacional. As transmissões serão realizadas nos dias 15, 21, 22, 28 de março e 4 e 26 de abril, a partir das 9h, nos canais oficiais da Universidade e do LEC, no YouTube e Instagram.

De acordo com o coordenador do LEC, professor mestre Luiz Augusto Martins, o projeto intitulado “Inspirar – Espiral, lives em Gestão e Produção de Teatro e Cultura” procura fortalecer o movimento cultural, mobilizar e sensibilizar um maior número de gestores e produtores por meio dos debates virtuais.

“A ideia é transformar as lives em um espaço de reflexão, de diálogo com a comunidade acadêmica, para justamente abordar temas de relevância no que diz respeito à atualidade deste cenário em que estamos inseridos”, destacou Luiz Martins.

O professor informa que, dentre os palestrantes já confirmados estão o gestor, produtor cultural e presidente da Fundação Municipal de Cultura, Rômulo Avelar; a diretora executiva do Festival Amazonas de Ópera e gestora cultural, Flávia Furtado; o advogado e mestre em Direito Empresarial com ênfase em propriedade intelectual, Rafael Neumayer; a produtora, gestora cultural e pesquisadora de políticas culturais, Daniele Sampaio; o produtor, gestor cultural e ator, Guilherme Marques; a atriz, curadora e diretora artística, Andréia Duarte e a professora doutora do curso de Teatro da UEA, Gislaine Pozzetti. O evento terá o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (Proex/UEA).